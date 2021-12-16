Прокуратура проверит обстоятельства обрушения балконной плиты на 4-й Советской

Петербургская прокуратура организовала проверку по факту обрушения элементов фасада на двух полицейских на 4-й советской улице. Как уточнили в пресс-службе ведомства, будет проверяться исполнение жилищного законодательства на объекте. Надзорное ведомство также даст оценку полноте действий ответственных должностных лиц управляющей компании по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества. Вопрос о принятии мер реагирования решат по результатам прокурорской проверки.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили что двое полицейских получили незначительные травмы. Медицинская помощь им была оказана на месте, после чего сотрудники продолжили исполнять свои обязанности.