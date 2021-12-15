Экс-главу «Леноблбанка» подозревают в хищении 200 миллионов рублей

В Петербурге задержан экс-председатель Совета директоров и основной бенефициар «Леноблбанка» Александр Попов. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, его подозревают в хищении свыше 200 миллионов рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия прошли в Петербурге и Москве, в том числе и у нескольких других бывших сотрудников банка. Следствие считает, что в 2015 году с мая по октябрь под предлогом получения кредитов подписал ряд договоров между ООО «Леноблбанк» и ООО «Конкорд». Общая сумма контрактов составила 64 миллиона рублей и их Попов, по версии следствия, присвоил себе. Еще 137 миллионов рублей было похищено в то же время с использованием контрактов с ООО «Стройэксперт».