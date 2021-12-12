Девушка, облитая кислотой в центре Петербурга, лишилась уха

Шестнадцатилетняя девушка, которую 10 декабря на набережной канала Грибоедова облил кислотой её бывший молодой человек, введена в медикаментозную кому. Об этом 78.ru рассказал 18-летний юноша, который был с пострадавшей в момент трагедии.

Он пояснил, что девушку долго везли в больницу. Кислота попала в глубоко в плоть, обожжена половина лица, а роговица глаза отошла. Пострадавшая находится в реанимации, её ампутировали ухо.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что суд отправил под стражу подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью девушки. Мотивом своего поступка он назвал ревность, а также пояснил суду, что раскаивается в содеянном.