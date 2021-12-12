Облившего кислотой влюбленную пару отправили под арест в Петербурге

Суд избрал меру пресечения задержанному по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью. Следствие считает, что Даниил Кот облил кислотой свою бывшую девушку и находящегося с ней молодого человека на набережной канала Грибоедова 10 декабря.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, задержанный заключен под стражу. Судье Даниил Кот, ранее носивший имя Талибов Даниял Мустафаевич, пояснил, что данный поступок совершил из ревности, так как его бывшая девушка ему изменила. Он также добавил, что его чувства и измена 16-летней пострадавшей были платоническими.

Ранее сообщалось, что девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщил 78.ru бывший с пострадавшей 18-летний молодой человек, ей ампутировали ухо. Сейчас девушка находится в медикаментозной коме. Сам молодой человек был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.