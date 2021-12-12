После пожара на улице Пионерстроя мужчину увезли в больницу

В воскресенье, 12 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в городском управлении МЧС, загорелась трехкомнатная квартира на улице Пионерстроя.

Сообщение о возгорании в МЧС получили около 10:30. В квартире горела обстановка на площади шесть квадратных метров. В тушении участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

После пожара был госпитализирован мужчина. Медики диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом. Подробной информации о состоянии его здоровья не сообщается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщала, что при пожаре на Богатырском проспекте один человек погиб.