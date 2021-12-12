Задержанного в Пушкине мигранта подозревают в изнасиловании школьницы

В Пушкинском районе Петербурга задержали 25-летнего безработного гражданина Узбекистана. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы.

В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Подозреваемого задержали на Пушкинской улице. В ходе обыска у мужчины изъяли четыре мобильных телефона. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что ранее мигрант в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.