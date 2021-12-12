После пожара на Богатырском проспекте нашли тело погибшего

Утром воскресенья, 12 декабря, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира на Богатырском проспекте, 49, корпус 1.

Как сообщили в городском управлении МЧС, сигнал о возгорании поступил в 6:42. В одной из комнат загорелась обстановка на площади шесть квадратных метров. В тушении участвовали 15 пожарных на трех единицах специальной техники.

Пламя удалось полностью потушить спустя час после вызова — в 7:46. В квартире обнаружено тело погибшего мужчины. Подобные обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.