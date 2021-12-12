На Дыбенко ребенок отравился каплями для носа

В Невском районе Петербурга госпитализировали годовалого ребенка. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, малышу стало плохо после отравления лекарством. По недосмотру взрослых он выпил капли от насморка «Нафтизин».

В квартиру вызвали скорую помощь. Пострадавшего малыша экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу №9. Известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшего малыша воспитывает полная и благополучная семья, которая ранее не попадала в поле зрение правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.