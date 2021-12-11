Пожар на проспекте Ударников изменил маршруты автобусов

В Красногвардейском районе Петербурга в субботу, 11 декабря, загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, пламя охватило квартиру и балконы в доме 19/1 по проспекту Ударников. Общая площадь горения составила 26 квадратных метров.

На время тушения пожара людей из многоквартирного дома эвакуировали. Информация о возможных пострадавших при пожаре к настоящему времени не поступила. Пламя было локализовано в 18:36. В тушении участвовали 20 пожарных, а также четыре машины спецтехники.

Из-за пожара на проспекте Ударников несколько автобусов следовали по измененным маршрутам. Как сообщает «Комсомольская Правда», №27 от улицы Передовиков следует по проспекту Энтузиастов, Индустриальному проспекту и проспекту Ударников. №92 сворачивает со своего маршрута на проспект Энтузиастов и далее Индустриальный проспект.