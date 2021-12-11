Зарезавшего пассажира таксиста разыскивают в Петербурге

В Петербурге ищут водителя такси, который напал на пассажиров с ножом. Один из двоих пострадавших позднее скончался.

Как сообщает «Комсомольская Правда», возник вечером пятницы, 10 декабря, конфликт между водителем и двумя его пассажирами сначала был словесным. Около 22:20 в полицию позвонил очевидец, который рассказал, что водитель белого «Хендай Соляриса» ударил ножом двух мужчин возле магазина на Ленсовета, 34 и скрылся. Один пострадавший с колото-резаной раной груди находится в реанимации. Второй получил 17 ударов ножом. Один из них пришелся в сердце.

Установлено, что автомобиль такси зарегистрирован на 26-летнего мужчину. Для его поимки в Петербурге объявили план «Перехват».