В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании школьниц

В Петербурге задержали подозреваемого в нападениях на школьниц. Как сообщает 78.ru, на его счету как минимум два нападения на 14-летних девочек. Мужчина удерживал их против воли и совершил развратные действия.

21-летний задержанный работает менеджером в магазине. Он уже дал признательные показания.

В квартире мужчины прошел обыск. Полицейские изъяли там системный блок, мобильные телефоны, планшеты, умные часы и флэш-карты.

По факту совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.