Облившего влюбленных кислотой задержали в Петербурге

На Московском проспекте задержан 24-летний мужчина. Полиция подозревает его в том, что вечером пятницы, 10 декабря, он облил кислотой влюбленную пару возле дома 86 по набережной канала Грибоедова.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратился 18-летний пострадавший. Он рассказал, что его и находившуюся с ним 16-летнюю девушку облили кислотой неизвестный.

В итоге и девушка, и юноша были госпитализированы в химическими ожогами. Она находится в тяжелом состоянии, он — в удовлетворительном.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. По предварительно версии, свой поступок он совершил из ревности.