На набережной канала Грибоедова облили кислотой влюбленных

В Петербурге облили кислотой 16-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека, которые гуляли по набережной канала Грибоедова. В пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области уточнили, что в полицию обратился сам пострадавший.

По прибытии к дому 86 полицейские действительно обнаружили на набережной молодого человека и девушку с химическими ожогами. Госпитализация потребовалась обоим. Правоохранители уточнили, что, согласно данным телефонограммы из медучреждения, девушка госпитализирована в тяжелом состоянии, а молодой человек — в удовлетворительном.

Позднее на Московском проспекте задержали 24-летнего подозреваемого. Его доставили в отдел полиции.