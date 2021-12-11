На Суворовском проспекте потушили пожар в доходном доме

Утром субботу, 11 декабря, на Суворовском проспекте загорелась четырехкомнатная квартира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, пожар охватил 45 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила в 8:31. Уже через 16 минут возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1-БИС. Тушением занимались 30 пожарных, а также семь единиц техники. Пламя было локализовано в через 43 минуты после сообщения о его возникновении.

Информации о пострадавших при пожаре на Суворовском проспекте не поступало.

Доходный до на Суворовском проспекте 43-45 построен в 1903 году.