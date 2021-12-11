Угрожавших изнасилованием за долги коллекторов отправили под стражу в Петербурге

В Петербурге суд избрал меру пресечения двум коллекторам. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города оба отправлены под стражу.

Следствие считает, что в период с 6 по 19 ноября двое мужчин регулярно звонили и писали сообщение одной петербургской семье. В них злоумышленники требовали погасить задолженность в 170 тысяч рублей, угрожая применить насилие, в том числе и сексуального характера, к членам семьи должника, а также совершить другие действия, опасные для жизни и здоровья задолжавших. Задолженность семьи при этом была перед неустановленными лицами, не имеющими никакого отношения к угрожавшим.

Вину признал только один из обвиняемых. Второй вину не признал, но пообещал сотрудничать со следствием. Подозреваемые заключены под стражу на два месяца.