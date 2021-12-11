Прокуратура проверяет обстоятельства смерти ребенка в стоматологии Петербурга

В обстоятельствах смерти ребенка в стоматологической клинике Приморского района разбирается петербургская прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту происшествия началась проверка. По её итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее из-за трагедии возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его расследование в прокуратуре также взяли на особый контроль.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ребенок в стоматологической клинике на улице Шаврова скончался после введения наркоза. У мальчика остановилось сердце. Реанимационные действия велись в течение 45 минут, однако результата не принесли.