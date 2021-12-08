Экс-глава Калининского района и его брат отправлены под арест

В среду, 8 декабря, суд отправил под стражу предпринимателя Павла Громова — брата бывшего главы Калининского района Ивана Громова. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Павел Громов отправлен в СИЗО на два месяца.

Следствие считает, что предприниматель, бизнес которого связан с Республикой Кипр, помогал Ивану Громову в хищении 160 бюджетных миллионов рублей. Сам Павел Громов предъявленные обвинения отрицает и утверждает, что задержан исключительно из-за родственной связи.

Ранее суд отправил под арест и самого бывшего главу Калининского района Ивана Громова. Он арестован до 6 февраля. По версии следствия, бюджетные средства были похищены им в период работы главой комитета по информатизации.