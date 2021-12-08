Владельца «РивГош» и его супругу заподозрили в хищении

Владелец сети магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» Август Мейер, а также его супруга Инна Мейер были задержаны в Петербурге. Как сообщает «Комерсантъ», их подозревают в хищении у «Сбербанка» 2,3 миллиардов рублей.

Указанная сума была взята в «Сбербанке» на развитие бизнеса интернет-ритейлера «Юлмарт», владельцем которого был Август Мейер. Денежные средства были получены до краха компании. Теперь следствие считает, что указанную сумму похитили.

Как сообщает 78.ru, Инна и Август Мейер доставлены в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу. Вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения будет решен по итогам следственных действий.