Плавучий ресторан «Акварель» потерпел бедствие у Биржевого моста

В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Акварель», пришвартованный у Биржевого моста. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Петроградского района, пострадавших в результате ЧП нет, на место оперативно прибыли экстренные службы. Ресторан в настоящее время закрыт.

По предварительным данным, в корпусе судна появилась протечка. Вода начала поступать во внутренние помещения ресторана через пробоину в кормовой части трюма. Из-за этого «Акварель» дала крен.

По информации «Петербургского Дневника», к настоящему моменту сотрудники экстренных служб уже покинули борт плавучего ресторана «Акварель». Угроза затопления там отсутствует.