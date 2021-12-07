Батареи на проспекте Ветеранов остыли из-за прорыва

Утро вторника, 7 декабря, на проспекте Ветеранов началось с прорыва трубы. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что сигнал о коммунальной аварии получили в 5:40. Специалисты оперативно выехали на место и приступили к устранению последствий.

В пресс-службе Теплосети уточнили, что резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Местные жители в социальных сетях жалуются, что батареи остывают в домах на проспектах Дачном и Маршала Жукова, улицах Танкиста Хрустицкого и Генерала Симоняка.

Окончание работ на поврежденном трубопроводе и перевод системы отопления в штатный режим запланировано на 2:00 8 декабря.