В Петербурге задержан бывший глава Федерации вольной борьбы

Владимира Кулибабу, который в 2000-х возглавлял Федерацию вольной борьбы города и был помощником главы Олимпийского комитета РФ, задержали в Петербурге. Как сообщает 78.ru, он задержан в рамках уголовного дела по статье об убийстве.

По предварительным данным, Владимира Кулибабу подозревают в двойном убийстве, которое произошло в августе 1993 года во дворе на улице Фрунзе. В расстрелянном неизвестными автомобиле погибли двое мужчин, включая криминального авторитета.

Ранее Владимир Кулибаба уже был фигурантом уголовного дела. Тогда его подозревали в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, однако присяжные признали подозреваемого невиновным.