Посредника полицейского из Петербурга отправили под домашний арест

Московский районный суд избрал меру пресечения для посредника петербургского полицейского. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Константин Грибков отправлен под домашний арест.

Подозреваемый вину признал и согласился сотрудничать со следствием. Конверт с деньгами они передал полицейском под присмотром его коллег.

Оперуполномоченный Миусский оставлен под страже еще на 72 часа. Об этом ходатайствовала защита подозреваемого, которой понадобилось дополнительное время для предоставления материалов, характеризующих личность обвиняемого.

Константин Грибков получил от женщины конверт, в котором лежал первый транш за справку о том, что её сын является осведомителем полицейского. Документ мог служить смягчающим обстоятельством, так как молодой человек был задержан за разбой. Когда посредник был задержан, он согласился участвовать в оперативном эксперименте и передал Миусскому вознаграждение в сопровождении сотрудников полиции.