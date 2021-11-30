Петербуржцы не могут вылететь в Доминикану по техническим причинам

Из петербургского аэропорта «Пулково» задерживается вылет в Доминиканскую республику. Рейс ZF 945 авиакомпании AZUR air по расписанию должен был вылететь в 1:00. Однако, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, он по-прежнему на земле.

Пассажиры злополучного рейса рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что их продержали в самолете пять часов, не предоставляя еду и воду. На опубликованном в группе видео видно, что пассажиры стоят в проходе и просят выпустить их из самолета.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково», рейс был перенесен по техническим причинам. Туристам на время ожидания предоставлено питание. Точное время вылет остается неизвестным.