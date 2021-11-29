В ДТП с грузовиком под Усть-Лугой погибли четверо

В ночь на понедельник, 29 ноября, в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло страшное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Shacman.

Авария произошла на 43-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга. За рулем грузовика находился 33-летний мужчина.

27-летний водитель каршеринга и три его пассажира скончались на месте ДТП. По факту смертельной аварии в настоящее время проводится проверка.