У пассажирки самолета Петербург-Наманган начались роды на борту

Непростым выдался для экипажа рейс Петербург-Наманган в ночь на пятницу, 26 ноября. Самолету авиакомпании «Аэрофлот» пришлось совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде.

Во время перелета у находящейся на борту женщины начались роды. Принимать их в итоге пришлось бортпроводникам воздушного судна.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, роды прошли благополучно. После приземления в Нижнем Новгороде мать с новорожденным передали бригаде медиков и доставили в одну из городских больниц.