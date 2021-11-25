На петербургской таможне задержали принтер для печати человеческих органов

На таможне в Петербурге задержан принтер человеческих органов, который пытались ввести из Финляндии. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, документов на оборудование оформлено не было, поэтому к адресату оно не попадет.

Оборудование таможенники обнаружили во время проверки экспресс-грузов из Финляндии. Стоимость 3D-принтера оценивается примерно в 25 тысяч долларов США.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административного дела по факту незаконного ввоза принтера в Россию. Кто именно перевозил дорогостоящий груз без документов, в таможенном управлении не уточнили.