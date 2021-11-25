Упавший на пути станции «Автово» пассажир выжил

Стала известна причина сбоя в движении поездов по Кировско-Выборгской линии, который произошел на юге Петербурга утром 25 ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», на пути станции «Автово» упал 21-летний пассажир. Инцидент произошел примерно в 10:40.

Пострадавшего молодого человека спешно подняли с путей и передали медикам. В пресс-службе заверили, что на это потребовалось не более двух минут.

Движение поездов было восстановлено в 10:48. Однако, как сообщает «Фонтанка», после инцидента петербуржцы еще некоторое время жаловались на задержки в движении поездов по красной линии метрополитена.