В Колпино под колесами автобуса погиб человек

Вечером среды, 24 ноября, в Колпино произошла трагедия. Водитель автобуса №326 завершил рейс и заезжал на стоянку автобуса, когда не совершил наезд на своего коллегу.

Как сообщает «Мегаполис», мужчина оказался под передним колесом автобуса. На место происшествия тут же вызвали экстренные службы, но спасти пострадавшего не смогли. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, когда совершил наезд. В настоящее время информация о происшествии уточняется. В социальных сетях местные жители рассказали, что на этом разворотном кольце плохая видимость, а водители и кондукторы часто перебегают его спиной к движущемуся транспорту.