Поход в гости к однокласснику закончился для петербургского школьника встречей с педофилом

В Приморском районе Петербурга жертвой педофила стал восьмилетний ребенок. Как сообщает Neva.Today, он отправился в гости к однокласснику.

В квартире на проспекте Сизова школьник увидел неизвестного мужчину. Тот совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

О произошедшем в полицию сообщила мать пострадавшего ребенка. Она уточнила, что насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего имели место 28 октября.

Другие подробности данного дела не раскрываются. В настоящий момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника.