В заброшенном доме в Зеленогорске после пожара нашли двоих погибших

В Курортном районе Петербурга этой ночью тушили пожар. В пресс-службе главного городского управления МЧС сообщили, что сигнал о возгорании в заброшенном доме на Торфяной улице Зеленогорска поступил в 1:37.

Тушением занимались 15 пожарных на трех единицах техники. В доме площадью 120 квадратных метров в итоге выгорели второй этаж и чердак. Потушить пламя удалось к 4 часам утра.

На месте пожара обнаружены тела двоих погибших. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Причины пожара в заброшенном доме также неизвестны. Их спасателям также предстоит установить.