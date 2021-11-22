Водитель попавшего в ДТП под Петербургом авто с трупом в багажнике оказался людоедом

В деле о трупе, выпавшем из багажника Mitsubishi после ДТП на трассе «Сортавала» появились новые подробности. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, один из задержанных признался в людоедстве.

Во время допроса он сообщил правоохранителям, что около года назад убил мужчину в парке Сосновка. Он пояснил, что сделал это, чтобы попробовать человеческую плоть.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что труп мужчины с перерезанным горлом обнаружили на трассе «Сортавала» примерно в 10 метрах от попавшего в ДТП авто. Личность погибшего установили — это 50-летний петербуржец. Позднее был задержан водитель автомобиля и двое его пассажиров, которые сбежали с места происшествия.