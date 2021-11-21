В ДТП в Гатчинском районе Ленобласти погибли двое

Днем в воскресенье, 21 ноября, на трассе Санкт-Петербург-Псков в Гатчинском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти около 14:00 водитель автомобиля Cherry Tigo не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В автомобиле находились двое: водитель и его 46-летняя пассажирка. Оба от полученных травм скончались на месте.

В настоящий момент выясняются подробные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.