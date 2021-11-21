Во время ДТП на трассе «Сортавала» из багажника выпал труп

В субботу, 20 ноября, на 25-м км трассы Петербург — Приозерск — Сортавала произошло ДТП. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Mitsubishi Galant врезался в ограждение. В десяти метрах от автомобиля обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом, которое выпало из багажника авто.

В салоне автомобиля полицейские нашли одежду, ботинки, лопату, веревку и мешки зеленого цвета с биоматериалами. Как сообщают 47news, полиция вычислила местонахождение и задержала водителя и двух пассажиров автомобиля, которые сразу после ДТП скрылись в лесу, к утру 21 ноября. Установлено, что 50-летний мужчина был убит в Калининском районе Петербурга, в гаражном кооперативе "Лагуна" на Лабораторном проспекте, 14.