Пятеро учащихся Приморского района отравились в школьной столовой

В школе №575 Приморского района Петербурга после приема пищи в столовой отравились пятеро детей. Как сообщил в пресс-службе Роспотребнадзора всего в учебном заведении зарегистрировано пять случаев кишечной инфекции. Один ребенок в настоящее время находится в инфекционном стационаре.

Как сообщает «Фонтанка», дети стали массово жаловаться на плохое самочувствие в пятницу, 19 ноября. Самыми популярными симптомами у младшеклассников стали рвота и боль в животе. На обед в школьной столовой днем в пятницу были свекольный салат с яйцом, гороховый суп, запеченная курица и вареные макароны.

Специалисты ведомства в настоящее время проводят санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления детей в столовой учебного заведения.