В петербургской полиции рассказали, что не получали желоб после задержания 14-летней школьницы

В Петербурге полиция разбирается в нюансах задержания 14-летней школьницы на Гражданском проспекте. В ГУ МВД по городу и области сообщили, что полиция задержала девочку за грубое нарушение ПДД, которое могло привести к аварии. Паспорт школьница показать отказалась, так же, как и ехать в отдел полиции.

Сотрудникам она оказала активное сопротивление. В этот момент к месту происшествия подъехал отец девочки и они вдвоем были доставлены в отдел. Там личность школьницы установили и выяснили, что она не является субъектом правонарушения. Затем для неё и отца провели профилактическую беседу, после чего отпустили.

Семья девушки ранее озвучивала другую версию произошедшего. Как сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мать школьницы, она с одноклассницей переходила «карман», прилегающий к дому. Светофора там нет. В этот момент девочку остановили двое полицейский, которые были в машине без отличительных знаков и потребовали проехать с ними. Девочка сопротивлялась, но стражи правопорядка применили силу. В итоге, по словам, матери, врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи.