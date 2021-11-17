На Петроградской Mazda переехала собаку

В Петроградском районе Петербурга днем среды, 17 ноября, произошло ДТП, в котором пострадала собака. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с регистратора проезжавшего мима авто.

Его автор сообщил, что на улице Куйбышева хозяин с собакой переходили улицу по пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент водитель бело Mazda выехал из крайнего правого ряда на свой красный.

Пешеход к тому моменту уже прошел. Однако, его собака отстала. В результате автомобиль проехал колесами по задним лапам животного и собака осталась лежать на асфальте.

Проехав несколько метро, машина остановилась. Её владелец начал пререкаться с хозяином собаки. Информации о состоянии животного в настоящий момент не поступало.