Наркоторговцев в Парголово задержали со спецназом

В Петербурге задержали восьмерых подозреваемых в наркоторговле. ГУ МВД по Петербургу и области опубликовало видео задержания с участием спецназа.

По меньшей мере четверых из восьми предполагаемых подозреваемых задержали в частном доме в Парголово. В общей сложности при обысках в домах и квартирах подозреваемых изъяли 3,5 килограмма наркотиков растительного происхождения. Вещество было расфасовано в 1250 свертков, готовых к закладке.

В квартире в Песочном полиция обнаружила подпольную наркоплантацию. Для этих целей в ней оборудовали одну из комнат, где росли 37 кустов растения, служащего сырьем для изготовления наркотиков.

Задержанные исполняли в преступном бизнесе разные роли — от закладчиков до организаторов.