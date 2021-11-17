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В БЦ «Сенатор» на Кропоткина прошел обыск

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© Фото: Baltphoto

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Сотрудники ФСБ пришли в бизнес-центр по делу об обнале через криптовалюту.

Утром среду, 17 ноября, в бизнес-центре «Сенатор» на улице Кропоткина в Петербурге прошел обыск. Вход в бизнес-центр оказался заблокирован в период с 8:30 до 13:00. Те, кто не смог попасть на работу, жаловались, что никаких объяснений стоявший у дверей сотрудник с нашивкой ФСБ не давал. Поэтому люди не знали, когда смогут попасть внутрь.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственный источник, силовики приходили в БЦ «Сенатор» в рамках расследования уголовного дела об обналичивании денежных средств через криптовалюту. Обыски по этом же делу были проведены и в Москве.

По данным следствия, в общей сложности подозреваемые обналичили, пользуясь данной схемой, около полутора миллиардов рублей.

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