Петербуржец признался в убийстве своего отца и рассказал подробности

35-летнему петербуржцу, которого подозревают в убийстве его отца, предъявили официальное обвинение. Как уточнили в следственном комитете Северной столицы, он уже признался в содеянном.

Мужчина рассказал подробности совершенного им страшного преступления. Сначала он выстрелили в 66-летнего отца из охотничьего ружья. Тело он расчленил электролобзиком, а останки сложил в две купленные им сумки, поставил на тележки и вывез к реке Смоленке, где выбросил ночью.

Рабочие накануне нашли в реке одну сумку с останками. Поиски второй ведутся и в настоящее время.

Расследование уголовного дела продолжается. Ранее задержанный рассказал, что поссорился с отцом из-за права собственности на квартиру.