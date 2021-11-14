В краже часов и украшений из петербургской квартиры доктора Курпатова подозревают его помощника

В Петербурге идет следствие по делу о хищении из квартиры известного психотерапевта Андрея Курпатова, расположенной на канале Грибоедова. Ущерб доктор оценил в 3 миллиона 850 тысяч рублей.

Как сообщает «Фонтанка», из квартиры доктора пропали всего два предмета: это часы Breguet в 1 миллион 250 тысяч рублей и бриллиантовые серьги Mercury за 2 миллиона 600 тысяч. Сам Андрей Курпатов заподозрил в краже своего помощника Алексея Иевского.

Последнего задержали 11 ноября. На руке у него обнаружились те самые часы, а в ушах — серьги. Полиция рассматривала версию, что якобы украденные предметы на самом деле были подарком Алексею Иевскому, однако позднее от неё отказались.