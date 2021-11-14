Петербурженка нырнула в канал Грибоедова за упавшим IPhone

В центре Петербурга девушка уронила IPhone в канал Грибоедова. Чтобы спасти телефон, она прыгнула следом прямо в пуховике. Информация об этом появилась в группе «фотоблог Harrynevelsky».

Оказавшись в ледяной воде, петербурженка несколько раз пыталась нырнуть за смартфоном. Попытки не увенчались успехом. Выбраться на берег самостоятельно девушка также не смогла.

На помощь бросились очевидцы. Один из них достал из машины трос и бросил его девушке. Общими усилиями её вытащили обратно на набережную.

Информации о состоянии здоровья пострадавшей не поступало.