У Володарского моста перевернулся кроссовер

Утром воскресенья, 14 ноября, в Невском районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», возле Володарского моста перевернулся кроссовер. В результате проезд по одной полосе набережной оказался заблокирован.

По предварительным данным, водитель кроссовера не пострадал. Очевидцы заметили его стоящим рядом с машиной.

В комментариях пользователи предположили, что водитель еще не поменял резину на своем автомобиле, поэтому не справился с управлением на скользкой утренней дороге. Сотрудников ГИБДД и автомобиля скорой помощи на месте происшествия замечено не было.