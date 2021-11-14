Петербуржец необычно отомстил своим соседям за шумный ремонт

Вечером субботы, 13 ноября, по номеру 112 поступил звонок с информацией о готовящемся взрыве в многоэтажном доме на Гражданском проспекте. Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), своё имя звонивший не назвал, зато указал конкретную квартиру, где нужно искать бомбу.

Полиция прибыла к указанному дому всего через несколько минут. Ничего опасного при проверке обнаружено не было.

Личность звонившего установили быстро. Им оказался 46-летний петербуржец, проживающий по соседству с указанной квартирой. Свои действия полиции он объяснил тем, что шумный ремонт соседей мешал его субботнему отдыху.

Отдыхать лжеминеру пришлось продолжить в отделе полиции. На него составили протокол о мелком хулиганстве. Мужчине также грозит уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме.