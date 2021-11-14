На Ижорском заводе утром тушили пожар

В воскресенье, 14 ноября, на Ижорском заводе в Колпинском районе Петербурга тушили пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 7:04. Загорелось помещение одного из цехов предприятия. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны — в настоящее время они выясняются.

Спустя 10 минут ранг пожара был повышен до №1БИС. На объекте работали 6 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

В 7:27 пламя локализовали, а ранг сложности пожара сняли. На это ушло всего 20 минут с момента получения сообщения о возгорании.