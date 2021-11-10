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Переехавший сотрудника Росгвардии при задержании сотрудника арестован

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На суде мужчина заявил, что нажал на педаль газа от испуга.

Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения предполагаемому телефонному мошеннику, который при задержании сбил и переехал на автомобиле сотрудника Росгвардии. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, мужчина помещен под арест.

На суде подозреваемый заявил, что на педаль газа нажал от испуга. Следствие считает, что он причастен к двенадцати эпизодам мошенничества.

Задержание подозреваемого прошло 9 ноября. Задержанный направил свой автомобиль прямо на сотрудника СОБРа, который от полученных травм скончался на месте. У погибшего остались жена и трое детей. В настоящий момент решается вопрос о награждении сотрудника посмертно за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

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