В петербургском Управлении соцпитания прошел обыск

Утро среды, 10 ноября, в Управлении социального питания началось с обыска. Как сообщает «Фонтанка» в управление пришли следователи ГСУ ГУ МВД в сопровождении оперативников службы экономической безопасности ФСБ.

Обыск проходит по делу, возбужденному по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В нем участвуют около 60 человек, включая понятых.

Деятельность Управления соцпитания оказалась полностью блокирована. Журналисты выяснили, что сотовые телефоны начальника управления Алексея Барабанщикова и его советника Дарьи Бочкаревой отключены. В приемной и отделах на звонки также не ответили. Источник издания уточнил, что «на свободе» остался один сотрудник управления, который выехал с утра в город по служебным делам. Остальные находятся в здании.