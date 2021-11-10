Троих стрелков на ВАЗе задержали на Невском

Вечером вторника, 9 ноября, на Невском проспекте задержали троих мужчин на «ВАЗ-2112». На углу Невского и Суворовского проспектов из окна автомобиля стреляли. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что в автомобиле задержали 20-летнего курьера ресторана, а также двух пассажиров: 17-летний юноша и 21-летний продавец магазина.

Водитель рассказал, что выстрелил из травматического пистолета один раз. Своих друзей он вез на Думскую улицу.

Проверив изъятый травматический пистолет, полицейские выяснили, что оружие числилось похищенным в Казахстане с апреля текущего года.

В итоге водитель задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Следователи планируют ходатайствовать в суде о заключении задержанного под стражу.