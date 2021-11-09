Петербуржец подорвался на мине времен ВОВ у Синявинских высот

37-летний петербуржец погиб в Ленинградской области. Его тело обнаружили в лесу у Синявинских высот.

Как сообщает «Петербургский Дневник», причиной смерти мужчины стала детонация 82-миллиметровой минометной мины времен Великой Отечественной войны.

Неподалеку нашли и другие опасные предметы военных времен. Полиция обнаружила 11 минометных мин калибра 82 миллиметра, две мины калибра 50 миллиметров и две 120-миллиметровых, артиллерийский крупнокалиберный снаряд и пять взрывателей.

Все опасные находки вывезли из леса и в скором времени уничтожат.

Погибший электрик не выходил на связь с 27 октября. Близкий родственник обнаружил его тело в лесу спустя 12 дней.