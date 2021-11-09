Погибшего в Петербурге бойца СОБРа хотят наградить

Погибшего в Петербурге во время операции по задержанию преступников бойца СОБРа Евгения Захарова планируют представить к награде. Об этом сообщили в в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Погибший Евгений Захаров — подполковник полиции. Он был старшим оперуполномоченным специального отряда быстрого реагирования "Гранит". Ранее Евгений Захаров участвовал в боевых действиях и контртеррористической операции, а также был награжден был награждён медалью Суворова и медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Известно, что у погибшего остались жена и трое детей. В Росгвардии пообещали оказать им помощь.