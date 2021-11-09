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В Петербурге при задержании мошенника погиб росгвардеец

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© Фото: Baltphoto

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Пытаясь скрыться от правоохранителей злоумышленник сбил и переехал росгвардейца на своем авто.

На Пулковском шоссе утром 9 ноября задерживали мошенников. В пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что один из них в момент задержания находился в Fiat Ducato.

Пытаясь скрыться, злоумышленник сбил сотрудника Росгвардии, а после переехал его. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Чтобы задержать злоумышленника, был объявлен план перехват. Спустя час его авто было заблокировано в Мурино на автозаправке. Водителя Fiat Ducato задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают его личность. Точные обстоятельства гибели росгвардейца при попытке задержания также выясняются.

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